MiLB: "La Contraseña" empieza a mostrar su mejor versión en Pittsburgh

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2026 ha sido un año lleno de desafíos para Jhostynxon García. El criollo fue cambiado al finalizar la temporada 2025 a los Piratas de Pittsburgh, en donde esperaba ver acción rápidamente. Además, este sentimiento se intensificó luego de un gran Spring Training, que parecía dejarlo en una buena situación. Sin embargo, las cosas no fueron como las soñó.

Luego de un inicio lento de temporada en Triple A, la "Contraseña" tuvo que pasar a la lista de lesionados, por dolores en la parte baja de la espalda. Luego de varios días de inactividad, fue enviado a una asignación de rehabilitación en Clase A, en donde se pone a tono desde el pasado 1 de mayo, y en donde también parece estar encontrando nuevamente su mejor versión.

Jhostynxon García saca la casta

Aunque el objetivo es estar pronto en Grandes Ligas, Jhostynxon García ha aprovechado su pasantía por Clase A para demostrar que está recuperado y que sigue siendo un bateador de bastante peligro. En seis compromisos jugados en dicho nivel este año, batea para .364, con un magnífico OPS de 1.218, producto de tres cuadrangulares y seis impulsadas.

El venezolano tiene ocho imparables en 22 turnos, siendo la mitad de ellos extrabases. Y por supuesto, lo más importante de todo es que se ha visto sano, por lo que su regreso a Triple A debería ser inminente.

Es importante recordar que Jhostynxon García debutó en Las Mayores en 2025, con el uniforme de los Medias Rojas de Boston. Ahora, aspira a establecerse pronto con Pittsburgh, y aunque el camino no ha sido sencillo, para que la "Contraseña" poco a poco a empezado a poner el rumbo correcto.