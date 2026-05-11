Poder Caraquista en México! Brainer Bonaci y José Rondón muestran su fuerza en la LMB

Suscríbete a nuestros canales

La legión de los Leones del Caracas sigue dejando huella en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 2026. En las últimas jornadas, la fuerza melenuda se ha hecho sentir con estacazos de vuelta completa que no solo ayudan a sus respectivos equipos en México, sino que mantienen ilusionada a la fanaticada capitalina de cara a la próxima temporada de la LVBP.

​Brainer Bonaci: Castigando la bola en Chihuahua

​El joven prospecto Brainer Bonaci ha sido una de las revelaciones más gratas para los Dorados de Chihuahua. Recientemente, el infielder conectó su tercer jonrón de la campaña, un soberbio tablazo ante los envíos de su compatriota Wilmer Font.

​Bonaci no solo ha demostrado poder, sino una capacidad de contacto envidiable. Con un promedio que ronda los .275 y una defensa impecable en las paradas cortas, el caraquista se consolida como una pieza inamovible en el lineup de los Dorados, proyectando una madurez que será vital para el Caracas en el invierno.

​José Rondón: "La Locura" se desata en Ciudad de México

​Si hablamos de poder caraquista, el nombre de José Rondón es obligatorio. El actual MVP de la LVBP y pieza estelar de los Diablos Rojos del México, ha mantenido su ritmo arrollador en el Estadio Alfredo Harp Helú.

​Rondón, quien llegó como uno de los refuerzos más mediáticos de la temporada, ha castigado el pitcheo rival con su habitual fuerza. En los últimos días, "La Locura" ha sumado vuelacercas clave para mantener a los "Pingos" en la cima de la Zona Sur. Su capacidad para remolcar carreras y dar el batazo oportuno reafirma por qué es considerado uno de los bateadores más peligrosos de todo el Caribe.

El futuro brillante con Leones del Caracas

​Para la fanaticada de los Leones del Caracas, las noticias que llegan desde México son esperanzadoras. Tras una gran actuación en la pasada campaña de la LVBP, donde dejó un promedio de .310 en 17 juegos, ver a Bonaci desarrollando poder en una liga de lanzadores como la mexicana sugiere que regresará a Venezuela con una madurez física y técnica superior para la temporada 2026-2027.