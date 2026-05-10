LMB: Figura de Leones del Caracas sigue bateando jonrones en la liga mexicana

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El Arepa Power no para de hacer estruendos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en su temporada 2026, y durante la noche de este sábado el rugido de una figura de los Leones del Caracas retumbó el Estadio Panamericano de los Charros. Allí, los Rieleros de Aguascalientes triunfaron por 9 a 3 frente a Charros de Jalisco.

La figura en cuestión es José Rondón, quien vivió una jornada pletórica al batear de 4-2 con jonrón, tres carreras impulsadas, dos anotadas, y una base por bolas.

Una locura de batazo

En su primer turno del encuentro, a la altura del segundo episodio, el jardinero venezolano no perdonó un lanzamiento casi por el medio para desaparecer la bola por todo el jardín izquierdo, llevándose consigo hasta el home a su compatriota Ángel Reyes para inaugurar el marcador.

Ya en el noveno, José Rondón apareció nuevamente con una conexión oportuna, esta vez para remolcar la séptima anotación con un sencillo al jardín central. Minutos más tarde anotó la rayita que dejó cifras definitivas.

Gracias a esta gran actuación, el oriundo de Villa de Cura ahora es colíder del apartado de carreras impulsadas del conjunto de Aguascalientes, junto con Ángel Reyes. Además, su nombre también aparece en el primer lugar en cuanto a dobles, mientras que es segundo en cuadrangulares.

Números de José Rondón en la temporada 2026 de la LMB