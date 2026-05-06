LMB: Este venezolano está entre los líderes ofensivos de México

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El veterano infielder venezolano Alexi Amarista se ha consolidado en este inicio de temporada como uno de los bateadores más productivos de la Liga Mexicana de Beisbol. Con un promedio al bate de .417, el jugador ha demostrado una consistencia notable en el plato siendo el líder ofensivo de los Guerreros de Oaxaca.

La producción de Amarista no se limita únicamente a su promedio. En los primeros compromisos de la campaña, el venezolano acumula 30 imparables y ha pisado el plato en 14 ocasiones, mostrando una gran capacidad para embasarse y producir carreras. Su aporte se refleja en las 13 carreras impulsadas que respaldan el ataque de su novena.

El poder y la disciplina en la zona de strike también se evidencian en su porcentaje de embasado más slugging, registrando un OPS de .947.

Amarista atraviesa uno de sus mejores inicios en tierras aztecas y se consolida como el principal motor ofensivo del conjunto bélico.