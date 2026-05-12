MLB: Andrés Giménez logró el mejor juego ofensivo de su carrera

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El infielder campeón del mundo, Andrés Giménez, protagonizó este lunes la actuación más dominante de su carrera en las Grandes Ligas al conectar dos cuadrangulares y remolcar cinco carreras. A pesar de su despliegue ofensivo, los esfuerzos del barquisimetano no fueron suficientes para evitar la caída de los Azulejos de Toronto frente a los Rays de Tampa Bay, en un encuentro donde el madero del criollo fue el único argumento sólido de su novena.

Giménez inició su exhibición de fuerza en la segunda entrada. Ante los envíos del abridor de los Rays, Drew Rasmussen, el infielder descifró un lanzamiento que mandó a las gradas con dos corredores en base, otorgando una ventaja temprana que ilusionó a la afición. No conforme con el primer estacazo, en el séptimo episodio volvió a castigar la bola, esta vez frente al relevista Ian Seymour, para sellar su segundo jonrón de la noche.

Una noche para la historia

Este desempeño representa el primer juego de múltiples cuadrangulares y de cinco empujadas en la trayectoria de Giménez en Las Mayores, alcanzando este hito en su séptima temporada en el mejor beisbol del mundo. Además, fue el responsable directo de producir todas las anotaciones de su equipo en el encuentro, consolidándose como la figura central del orden al bate.

Con los dos batazos de vuelta completa del lunes, el venezolano suma cinco jonrones en apenas 38 juegos disputados. La cifra cobra relevancia al compararse con sus registros de la temporada anterior, cuando apenas pudo conectar siete cuadrangulares en un total de 101 compromisos.

A sus 27 años, el jugador parece haber encontrado el ajuste necesario para aumentar su cuota de poder, manteniendo la solvencia defensiva que siempre lo ha caracterizado.