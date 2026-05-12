MLB: Mira los resultados en el comienzo de la octava semana

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Durante este lunes, 11 de mayo, inició la octava semana de Las Mayores y aunque la jornada fue ligeramente atípica por la baja cantidad de compromisos, te mostraremos los resultados de cada uno de los seis desafíos que se efectuaron.

El "Arepa Power" se hizo este lunes con el bateador zurdo Andrés Giménez, quien registró su primera jornada multijonrón en Las Mayores y remolcó todas las carreras de su equipo (5) en esta jornada.

Resultados MLB:

- Angelinos de Anaheim 2-7 Guardianes de Cleveland

- Yankees de Nueva York 2-3 Orioles de Baltimore

- Rays de Tampa Bay 8-5 Azulejos de Toronto

- Cascabelea de Arizona 1-0 Rangers de Texas

- Marineros de Seattle 3-1 Astros de Houston

- Gigantes de San Francisco 9-3 Dodgers de Los Angeles.