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MLB: Mira los resultados en el comienzo de la octava semana

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Meridiano

Martes, 12 de mayo de 2026 a las 12:27 am

Andrés Giménez fue el bateador más destacado de la jornada 

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Durante este lunes, 11 de mayo, inició la octava semana de Las Mayores y aunque la jornada fue ligeramente atípica por la baja cantidad de compromisos, te mostraremos los resultados de cada uno de los seis desafíos que se efectuaron.

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El "Arepa Power" se hizo este lunes con el bateador zurdo Andrés Giménez, quien registró su primera jornada multijonrón en Las Mayores y remolcó todas las carreras de su equipo (5) en esta jornada.

Resultados MLB: 

- Angelinos de Anaheim 2-7 Guardianes de Cleveland 

- Yankees de Nueva York 2-3 Orioles de Baltimore 

- Rays de Tampa Bay 8-5 Azulejos de Toronto 

- Cascabelea de Arizona 1-0 Rangers de Texas 

- Marineros de Seattle 3-1 Astros de Houston 

- Gigantes de San Francisco 9-3 Dodgers de Los Angeles.

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