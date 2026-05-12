MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Suscríbete a nuestros canales
Durante este lunes, 11 de mayo, comenzó una nueva semana del mejor beisbol del mundo y hubo pocos compromisos, igualmente hay que divisar cómo marcha la tabla de posiciones.
NOTAS RELACIONADAS
Los Yankees de Nueva York perdieron después de que sus pitchers estaban lanzando no hit- no run ante Orioles de Baltimore y siguen cediendo en la cima de su división.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (27-13)
- Yankees de Nueva York (26-16)
- Orioles de Baltimore (19-23)
- Azulejos de Toronto (18-23)
- Medias Rojas de Boston (17-23).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (22-21)
- Medias Blancas de Chicago (19-21)
- Tigres de Detroit (19-22)
- Reales de Kansas City (19-22)
- . Mellizos de Minnesota (18-23).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (21-19)
- Marineros de Seattle (20-22)
- Rangers de Texas (19-22)
- Angelinos de Anaheim (16-26)
- Astros de Houston (16-26).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (28-13)
- Phillies de Philadelphia (19-22)
- Marlins de Miami (19-22)
- Nacionales de Washington (19-22)
- Mets de Nueva York (15-25).
División Central:
- Cachorros de Chicago (27-14)
- Cerveceros de Milwaukee (22-16)
- Cardenales de San Luis (23-17)
- Piratas de Pittsburgh (22-19)
- Rojos de Cincinnati (22-19).
División Oeste:
- Padres de San Diego (24-16)
- Dodgers de Los Angeles (24-17)
- Cascabeles de Arizona (20-20)
- Gigantes de San Francisco (17-24)
- Rockies de Colorado ((16-25).
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER