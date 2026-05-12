MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Martes, 12 de mayo de 2026 a las 01:23 am

Yankees sigue cediendo en la cima de su división tras nueva derrota 

Durante este lunes, 11 de mayo, comenzó una nueva semana del mejor beisbol del mundo y hubo pocos compromisos, igualmente hay que divisar cómo marcha la tabla de posiciones.

Los Yankees de Nueva York perdieron después de que sus pitchers estaban lanzando no hit- no run ante Orioles de Baltimore y siguen cediendo en la cima de su división.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (27-13)
  2. Yankees de Nueva York (26-16)
  3. Orioles de Baltimore (19-23)
  4. Azulejos de Toronto (18-23)
  5. Medias Rojas de Boston (17-23).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (22-21)
  2. Medias Blancas de Chicago (19-21)
  3. Tigres de Detroit (19-22)
  4. Reales de Kansas City (19-22)
  5. . Mellizos de Minnesota (18-23).

División Oeste:

  1. Atléticos de Oakland (21-19)
  2. Marineros de Seattle (20-22)
  3. Rangers de Texas (19-22)
  4. Angelinos de Anaheim (16-26)
  5. Astros de Houston (16-26).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (28-13)
  2. Phillies de Philadelphia (19-22)
  3. Marlins de Miami (19-22)
  4. Nacionales de Washington (19-22)
  5. Mets de Nueva York (15-25).

División Central:

  1. Cachorros de Chicago (27-14)
  2. Cerveceros de Milwaukee (22-16)
  3. Cardenales de San Luis (23-17)
  4. Piratas de Pittsburgh (22-19)
  5. Rojos de Cincinnati (22-19).

División Oeste:

  1. Padres de San Diego (24-16)
  2. Dodgers de Los Angeles (24-17)
  3. Cascabeles de Arizona (20-20)
  4. Gigantes de San Francisco (17-24)
  5. Rockies de Colorado ((16-25).

 

