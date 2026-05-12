MLB: Julio Rodríguez explosivo en el mejor inicio de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Julio Rodríguez es de los peloteros más talentosos de Grandes Ligas. Su desempeño en Marineros de Seattle ha sido superlativo a lo largo de si carrera, pero siempre tuvo una espinita. Sus inicios de temporada fueron flojos, hasta 2026, donde ha registrado números impresionantes.

Rodríguez en la victoria 3-1 de Marineros sobre Astros de Houston registró: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 ponche. Con esos números fue importante para el triunfo del equipo, pero además, extendió a 5 juegos conectando hit, y 5 también con multihits en mayo.

Julio en lo que va de mayo registra .350 de promedio con 14 hits y 5 cuadrangulares. Además, si lo vemos en líneas generales va con .274 de promedio, .790 OPS y 127 wRC+. Esto solo indica que está promediando los mejores números en sus inicios de temporada en Las Mayores.

Julio Rodríguez: ¿Cuál es su techo para la temporada 2026?

Julio Rodríguez está firmando un inicio sin precedentes en Grandes Ligas. Su capacidad para conectar la bola con autoridad lo posiciona en un nivel superlativo desde mayo; despertando interrogantes sobre hasta dónde puede llegar si mantiene tal regularidad durante la temporada.

De mantener el ritmo jonronero mostrado recientemente, el estelar de Marineros de Seattle podría encaminarse seriamente hacia una temporada de 40 cuadrangulares. Sin embargo, su bajo registro de bases robadas sugiere que el mítico club 40-40 no parece estar en el radar.

Si el quisqueyano logra sostener este rendimiento hasta finalizar el calendario, estaríamos ante los mejores números de su carrera profesional. Su madurez en el plato y el impacto de sus batazos confirman que Rodríguez está en un nivel de madurez peligroso para los rivales.

Números de Julio Rodríguez con Marineros de Seattle en 2026

Julio Rodríguez está desarrollando una gran temporada con Marineros de Seattle. Por ahora es su MVP y se nota no solo en sus números, también en como contagia a sus compañeros y en cada batazo oportuno de la temporada. El dominicano está ante su año más importante.

Números de Rodríguez en 2026:

- 42 juegos, 166 turnos, 22 anotadas, 46 hits, 8 dobles, 7 jonrones, 19 impulsadas, 14 boletos, 42 ponches, 3 bases robadas, .277 PRO, .341 OBP, .452 SLG, .793 OPS