Alcides Escobar arrasa en la LMBP: Esta es la proeza que logró con Centauros de La Guaira

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El beisbol no se detiene en Venezuela por estas fechas gracias a las emociones que genera la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP). Y es que, justamente, parte de esas emociones más recientes tienen a Alcides Escobar como su protagonista.

Alcides, una máquina de hacer hits

La veteranía y producción del Sabanero Mayor se han hecho sentir para la causa de los Centauros de La Guaira, quienes se mantienen en la pelea por el primer lugar de la clasificación, a solo tres juegos de distancia.

Ese grandioso aporte con el madero le permitió establecer una nueva marca dentro de la organización litoralense, ya que durante la jornada del pasado sábado pegó hasta cinco hits en cinco turnos, la mayor cantidad para un jugador del equipo. Además, aquí también colaboró con tres rayitas anotadas y sumó un boleto.

Pero eso no quedó allí. Como si disparar cinco indiscutibles fuese tan fácil, Alcides Escobar repitió la proeza el día martes, ligando también de 5-5, con un doble incluido, una impulsada y una anotada. Dicho en otras palabras, en sus últimos 10 turnos al bate ha pegado 10 imparables.

Asimismo, cabe señalar que lidera los apartados de hits, promedio al bate, OBP y OPS de Centauros en lo que va de temporada. Incluso, su average solo es superado en toda la LMBP por Kevin Vicuña (.516), demostrando que ese arrebato ofensivo podría ser clave a la hora de pelear por el título de bateo.

Números de Alcides Escobar en la temporada 2026 de la LMBP