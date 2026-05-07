Guerra de perreos en la LMBP entre Rougned Odor y Anthony Jiménez

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El Estadio de Nueva Esparta fue escenario de un auténtico espectáculo ofensivo durante la jornada del miércoles 6 de mayo en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Delfines de La Guaira y Senadores de Caracas regalaron a todos sus fanáticos un partido lleno de emociones, batazos y dramatismo que terminó con triunfo litoralense: 14 carreras por 12.

En medio de la lluvia de imparables y carreras, dos nombres se robaron toda la atención: Anthony Jiménez y Rougned Odor. Ambos peloteros encendieron el ambiente con cuadrangulares decisivos y celebraciones que elevaron la intensidad del compromiso en distintos momentos de la noche y que han generado muchos comentarios en las redes sociales.

LMBP - Anthony Jiménez y Rougned Odor

Anthony Jiménez respondió por Senadores de Caracas en uno de los pasajes más complicados del encuentro en el octavo episodio. El jardinero castigó al pitcheo rival con un jonrón que amplió la ventaja de su equipo y dio más tranquilidad a los capitalinos.

Su reacción fue celebrada con intensidad y mantuvo unas palabras con Odor al cruzar por la tercera base.

Por esto, la respuesta no tardó demasiado. Rougned Odor apareció poco después y en el noveno inning, con un batazo de larga distancia, conectó jonrón con tres hombres en bases y volteó la pizarra a favor de su organización 14-12.

Más allá de las celebraciones, el choque dejó claro el nivel de competitividad que existe actualmente en una liga criolla que sigue dando de qué hablar.

Finalmente, encuentros como este continúan fortaleciendo el atractivo de la LMBP, un campeonato que poco a poco sigue captando la atención de los seguidores del béisbol venezolano gracias a partidos cargados de intensidad, figuras reconocidas y finales impredecibles dentro del terreno de juego.