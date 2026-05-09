LMBP: Renato Núñez no cree en nadie y acecha el liderato de jonrones

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Lo de Renato Núñez en la temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional no está siendo cuento. Luego de vivir otro buen año jonronero en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los Navegantes del Magallanes, el slugger ha llevado su mejor versión a Caciques de Distrito Capital, en donde le llueven los cuadrangulares en este momento.

Este viernes 8 de mayo el toletero de Caciques vivió una jornada verdaderamente memorable en un estadio que conoce como la palma de su mano: el José Bernardo Pérez de Valencia. En dicho recinto, Núñez despachó par de vuelacercas que trajeron tres rayitas, para así meterse de lleno en la pelea por el liderato de jonrones en lo que va de la presente zafra.

Renato Núñez en la pelea

Y es que, en el duelo ante Líderes de Miranda en Valencia, Renato Núñez sacó a relucir toda su fuerza, una que ya es bien conocida en dicho escenario. En el primer episodio, castigó al veterano David Martínez con un largo estacazo de dos carreras por todo el jardín central; en el octavo episodio, castigó con la misma dosis a Rafael Cova, para igualar en ese momento el juego a 11 rayitas por bando.

De esta manera, el slugger criollo llegó a ocho batazos de vuelta completa en lo que va de campaña, cifra con la que se ubica en la segunda posición en dicha estadística, superado solo por Miguel Aparicio (9), de Líderes de Miranda, quien curiosamente también se fue para la calle en este mismo duelo.

Además, para añadirle más ítems a su fantastica campaña, Renato Núñez presenta un average de .362, con un increíble OPS de 1.280, el mejor de todo el torneo. El toletero de Caciques tiene también 17 carreras impulsadas, por lo que sin duda ha sido el hombre clave del equipo capitalino.