MLB: José Altuve iguala en este apartado a Robinson Canó y pone la mira sobre dos inmortales

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que los Astros de Houston cayeron por cuarto juego seguido, esta vez con pizarra de 10 a 2 ante los Marineros de Seattle, el bate de José Altuve volvió a responder con firmeza al punto de igualar en un apartado a otro histórico bateador de la MLB como Robinson Canó.

En esta ocasión ligó de 3-1 con una carrera anotada y una base por bolas, extendiendo de esa manera su seguidilla de imparables a cinco compromisos. De hecho, cabe mencionar que a lo largo de ese periodo de tiempo ha totalizado cuatro anotadas para el equipo.

Su aporte de este martes llegó en la tercera entrada, justo después de negociar ese boleto. Y es que un doble de Christian Walker le permitió pisar el home para la rayita del empate en ese entonces.

Altuve apunta a Cooperstown

Gracias a esa carrera anotada, José Altuve sumó la número 1,262 de su carrera en las Grandes Ligas e igualó la misma línea de Canó para posicionarse en la casilla 17 entre los intermedistas.

Foto: Baseball Reference

Pero eso no quedó allí. Si nos fijamos en el apartado general de MLB, Astro Boy ahora tiene en la mira a dos inmortales del Salón de la Fama que se encuentran en la posición 144. Hablamos de Tony Pérez (1,272) y Dave Parker (1,272).