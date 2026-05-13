MLB: José Altuve iguala en este apartado a Robinson Canó y pone la mira sobre dos inmortales

A pesar de que los Astros de Houston cayeron por cuarto juego seguido, esta vez con pizarra de 10 a 2 ante los Marineros de Seattle, el bate de José Altuve volvió a responder con firmeza al punto de igualar en un apartado a otro histórico bateador de la MLB como Robinson Canó.
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En esta ocasión ligó de 3-1 con una carrera anotada y una base por bolas, extendiendo de esa manera su seguidilla de imparables a cinco compromisos. De hecho, cabe mencionar que a lo largo de ese periodo de tiempo ha totalizado cuatro anotadas para el equipo.
Su aporte de este martes llegó en la tercera entrada, justo después de negociar ese boleto. Y es que un doble de Christian Walker le permitió pisar el home para la rayita del empate en ese entonces.
Altuve apunta a Cooperstown
Gracias a esa carrera anotada, José Altuve sumó la número 1,262 de su carrera en las Grandes Ligas e igualó la misma línea de Canó para posicionarse en la casilla 17 entre los intermedistas.
Pero eso no quedó allí. Si nos fijamos en el apartado general de MLB, Astro Boy ahora tiene en la mira a dos inmortales del Salón de la Fama que se encuentran en la posición 144. Hablamos de Tony Pérez (1,272) y Dave Parker (1,272).