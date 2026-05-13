MLB: Ildemaro Vargas impone una nueva marca personal gracias a este enorme jonrón

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La jornada de este martes ha sido bastante especial para Ildemaro Vargas, pues gracias a un swing de gradas pudo implantar una nueva marca personal. Esto sucedió durante el segundo careo de la serie entre D-backs de Arizona y Rangers de Texas, en el Globe Life Field.

Ildemaro en versión jonronera

El de Caripito no es un pelotero que resalte por su poder con el madero, pero lo que hemos visto de él a lo largo de la temporada 2026 ya no sorprende en lo absoluto por su grandeza. Y es que para esta cita disparó su séptimo vuelacercas del año, una cifra que ya luce entre las mejores en su carrera en la MLB.

A la altura del segundo episodio, el venezolano tomó su primer turno al bate y dejó perplejo al abridor MacKenzie Gore con un soberbio batazo, el cual desapareció entre los jardines izquierdo y central. Se trató de uno de los jonrones más largos para él en la zafra, con una distancia de 422 pies y que tuvo una velocidad de salida de 103.9 mph.

De esta manera, Ildemaro Vargas superó la cifra de seis cuadrangulares que consiguió en la campaña 2019, también con Arizona. Por su parte, de por vida ya son 27 que lo igualan con Luis Torrens y Gabriel Arias en el puesto 100 entre peloteros venezolanos.