En modo Barrendero: Maikel García y su buena versión ofensiva en el mes de mayo

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Los Reales de Kansas City inician este martes una serie importante en casa de los Medias Blancas de Chicago, equipo que se encuentra medio juego por encima de ellos en la División Central de la Liga Americana. Al ser un careo con mucho en disputa, el equipo necesitará apoyarse en sus peloteros más inspirados, como el caso de Maikel García.

Los números respaldan a Maikel

Estamos a casi mitad de mes y, ciertamente, el bate del grandeliga venezolano no ha pasado desapercibido dentro de su equipo. Incluso, sus números hasta el pasado lunes lo posicionan como uno de los más productivos entre sus compañeros a lo largo de mayo.

Por los momentos, el apartado que lidera con mayor comodidad es el de dobles; mientras que es segundo en hits, impulsadas, promedio y OBP.

A su vez, otro detalle que ha hecho de este mes algo especial para Maikel García es que hace poco concretó una cifra redonda. Y es que como muchos recordarán, el pasado domingo alcanzó las 200 carreras remolcadas en la MLB, convirtiéndose así en el venezolano número 85 en lograr dicha hazaña.

Por lo pronto, el de La Sabana apunta a un objetivo a corto plazo durante este mes, y tiene que ver -casualmente- con los dobles, ya que está a uno de los 100 en su carrera. De hecho, va a un ritmo tan arrollador que pudiera dejar atrás su marca personal (de 39, y tiene 12) al finalizar la temporada.

Números de Maikel García en el mes de mayo (temporada 2026)