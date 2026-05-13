A lo Luis Arráez: William Contreras tiene esta curiosidad en el apartado de ponches

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Un receptor de Grandes Ligas no solo debe encargarse de guiar al lanzador detrás del plato, sino también de tener la capacidad de producir con el madero. William Contreras ha sido un gran ejemplo de estos dos detalles desde su debut en la MLB, y para esta temporada 2026 ha añadido otra particularidad a su repertorio.

Nada que ver con los ponches

Si hablamos de nivel defensivo, el venezolano continúa demostrando que es una joya en su posición, algo que todos los fanáticos de la pelota saben muy bien. Por su parte, en cuanto a lo ofensivo no ha desentonado en ningún compromiso, al punto de ser una figura importante para los Cerveceros de Milwaukee.

Ahora bien, ¿cuál es ese tercer detalle que está marcando la diferencia para William Contreras? La respuesta tiene que ver con los ponches, pero no los que genera detrás del plato, sino los que evita cuando está parado en el plato.

Y es que si nos fijamos en una de esas estadísticas avanzadas, el carabobeño es el segundo receptor con el porcentaje de ponches (.112) más bajo de la presente zafra. En total ha visto el tercer strike en 18 oportunidades luego de 143 turnos al bate, y solo es superado por los 12 en 121 de Liam Hicks (.087).

Incluso, cabe resaltar que William Contreras es el quinto pelotero venezolano con menos ponches en lo que va de temporada. Por los momentos Ildemaro Vargas (15), Luis Rengifo (14), Brayan Rocchio (14) y Luis Arráez (7) cuentan con cifras más bajas que él.