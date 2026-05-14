MLB: José Altuve agranda su leyenda con 900 impulsadas y se une a selecto club de venezolanos

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Luego de varias jornadas intentando a más no poder, este miércoles 13 de mayo José Altuve logró sumar una nueva cifra redonda a sus estadísticas de por vida en la MLB. Hablamos, por supuesto, de las 900 carreras impulsadas.

Más allá de que la temporada 2026 del venezolano y de los Astros de Houston no está desarrollándose de buena manera, las cosas le salieron a pedir de boca en esta cita contra los Marineros de Seattle, rival que permitió las dos anotaciones que llevaron a la cifra redonda.

La número 900 sucedió en el octavo episodio, justo cuando el maracayero se paró en el plato con las bases llenas y ante los envíos de su compatriota Eduard Bazardo. Fue entonces cuando disparó un largo elevado de sacrificio hacia el jardín central, lo que le permitió a Brice Matthews anotar la carrera de irse arriba para Houston.

Previo a eso, José Altuve no desaprovechó otra ocasión con la casa llena y también marcó diferencias. En el sexto hizo gala de su paciencia y negoció un boleto que a la postre remolcó la rayita del empate en ese entonces.

Altuve y un selecto grupo de venezolanos

Es así como Astro Boy suma una nueva hazaña a su magnífica carrera en las Grandes Ligas. Con estas 900 impulsadas se convierte en el décimo pelotero venezolano de este selecto grupo, por detrás de leyendas como David Concepción (950) y Omar Vizquel (951).

Por su parte, cabe agregar que se mantiene como el quinto jugador con más remolcadas en la historia de la franquicia de Houston. Su próximo objetivo en ese sentido es superar a José Cruz (942).