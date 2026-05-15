Leones del Caracas suma jerarquía: Wilfredo Romero se une al staff técnico

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Los Leones del Caracas no pierden tiempo en su misión de regresar a la cima de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). De cara a la temporada 2026/2027, la gerencia capitalina continúa ejecutando una profunda restructuración de su staff técnico, apostando por figuras con experiencia probada y mentalidad ganadora.

Un estratega de lujo para la inicial

Este jueves, el conjunto melenudo sacudió el mercado de técnicos al anunciar la incorporación de Wilfredo Romero como su nuevo coach de la primera base. Romero llega para ocupar la vacante dejada por el histórico Alex González, aportando una visión estratégica que pocos en el Caribe poseen.

La información, adelantada por la periodista Georgeny Pérez, confirma que Romero se unirá a la "manada" tras finalizar sus compromisos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Saraperos de Saltillo.

Un palmarés envidiable en el Caribe

La llegada de Wilfredo Romero a la cueva no es un movimiento cualquiera. Se trata de un hombre que respira béisbol: disputó 20 temporadas como jardinero en la LVBP antes de dar el salto al banquillo, donde su éxito ha sido inmediato y rotundo.

Su capacidad para gestionar talento quedó demostrada en la zafra 2021-2022, cuando lideró a los Navegantes del Magallanes al título, a pesar de no contar en ese momento con jugadores vinculados al sistema de Grandes Ligas. Su vitrina personal cuenta con reconocimientos que avalan su calidad:

LVBP: Elegido "Mánager del Año" en temporadas consecutivas (2021/2022 y 2022/2023).

LMB (México): Mánager del Año en 2015 y 2016 con Leones de Yucatán.

LMP (México): Mánager del Año en 2017 con Mayos de Navojoa.

Rumbo a la 2026/2027

Con esta contratación, los Leones del Caracas envían un mensaje claro a sus rivales: la prioridad es rodear al equipo de profesionales que sepan lo que significa ganar bajo presión. La experiencia de Romero, no solo como técnico sino como conocedor profundo de los fundamentos del juego, será vital para asesorar a los corredores y apoyar la toma de decisiones en el terreno.

Se espera que en las próximas semanas la directiva continúe anunciando piezas para completar el cuerpo técnico que acompañará al equipo en la búsqueda de un nuevo campeonato para la fanaticada caraquista.