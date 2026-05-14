Japón se mantiene en la cima, pero Venezuela recorta distancias en el ranking WBSC

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El diamante internacional ha vibrado con intensidad en lo que va de 2026. Tras la clausura de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 y la culminación de los clasificatorios continentales, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) ha revelado su ranking actualizado.

Esta nueva jerarquía no solo refleja los éxitos recientes, sino que ajusta las cuentas al sustituir los puntos de la edición inaugural de 2023 por los logros obtenidos este año.

Japón reina, pero la sombra de Venezuela se alarga

Japón continúa demostrando por qué es la potencia a batir. Tras coronarse en la Copa Mundial Sub-23, la nación asiática se mantiene en el puesto número 1 con un total de 3,128 puntos. Sin embargo, no pueden permitirse un parpadeo.

Venezuela, firme en la segunda posición con 2,797 puntos, ha logrado lo que parecía imposible: reducir la brecha con los líderes a solo 331 puntos. El éxito de la "Vinotinto" se debe a una constancia envidiable, destacando su medalla de bronce en el Campeonato Panamericano y un sólido quinto puesto en la cita mundialista Sub-23.

Regresos triunfales y récords históricos

El "Top 5" ha experimentado movimientos sísmicos que han favorecido al norte del continente:

Canadá regresa a la élite: Por primera vez desde finales de 2024, el conjunto canadiense vuelve al podio (puesto 3). Aunque sus resultados en Sincelejo y el Panamericano fueron discretos, la caída estrepitosa de Argentina les permitió recuperar el terreno perdido.

Hito para Estados Unidos: Los estadounidenses han alcanzado su mejor posición histórica al escalar al puesto número 4. Lo curioso es que lo lograron sin participar en el Mundial Sub-23, valiéndose únicamente de su gran desempeño en el Campeonato Panamericano, donde sumaron 298 puntos vitales para desplazar a la albiceleste.

El tropiezo argentino: Argentina ha sido la gran damnificada de esta actualización. Al no poder defender los puntos de su tercer lugar en 2023 y finalizar en la séptima posición en este Mundial Sub-23, la nación sudamericana cayó del tercer al quinto peldaño.

El intercambio de golpes entre México y Australia

En la mitad de la tabla, la rivalidad es feroz. México ha dado un golpe de autoridad al subir al sexto puesto, intercambiando lugares con Australia (ahora en el octavo). Los aztecas han tenido un 2026 de ensueño: oro en el Campeonato Panamericano y bronce en Sincelejo, acumulando 1,955 puntos. Por el contrario, los australianos sufrieron un duro revés al perder 106 puntos tras no poder revalidar su título mundial en la categoría Sub-23. Entre ellos, Nueva Zelanda se mantiene como un muro inamovible en la séptima posición.

El rugido del Caribe y el salto de gigante de Perú

El cierre del "Top 10" trae buenas noticias para la República Dominicana. Gracias a su sexto lugar en el Panamericano y aprovechando el tropiezo de Singapur en el Mundial, los dominicanos regresan oficialmente a la élite de las diez mejores naciones del mundo.

Más abajo en la tabla, el protagonismo se lo lleva Perú. El equipo inca se convirtió en la nación con mayor crecimiento en esta actualización, escalando nueve posiciones para situarse en el puesto 25. Asimismo, el ranking celebra el regreso de dos históricos del Caribe: Puerto Rico (n.º 26) y Aruba (n.º 33), quienes vuelven a figurar en el mapa mundial tras su participación en el torneo continental de febrero.

¿Cómo se calculan estas posiciones?

Es importante recordar que el Ranking Mundial de la WBSC no es una foto fija del momento, sino un acumulado de los últimos cuatro años. El sistema solo contabiliza la edición más reciente de cada evento, lo que explica por qué naciones que no jugaron un torneo específico pueden subir o bajar drásticamente dependiendo de cómo caducan sus puntos anteriores.