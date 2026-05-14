MLB: Ranger Suárez y Jesús Luzardo están listos para un prometedor duelo de venezolanos en Fenway Park

Suscríbete a nuestros canales

El escenario está listo, el Fenway Park espera, la expectativa está sumamente alta para lo que será el primer duelo de lanzadores venezolanos en la presente campaña de las Grandes Ligas.

Ranger Suárez y Jesús Luzardo se miden en el choque que iniciará a las 6:45 p.m. (hora venezolana) entre Phillies de Philadelphia y Medias Rojas de Boston, en un escenario donde ambos les ha ido bastante bien.

Primer duelo de venezolanos en el 2026

Los dos brazos zurdos han venido de menos a más en la temporada, aunque a Luzardo no le fue bien en su más reciente presentación y todo pinta a que será un duelazo de pitcheo en un duelo interligas.

En lo que respecta a este torneo, Ranger Suárez se ha visto mejor, con una efectividad de 2.77 en contraste con 5.77 de Luzardo, aunque Ranger tiene una salida menos. En cuanto a balance están parejos: Suárez 2-2 y Luzardo 3-3.

Los números en el Fenway Park son de locura

Se prevé un desafío cerrado también por lo genial que han lucido los dos zurdos en el escenario que cuenta con el "Monstruo verde". Por un lado, Luzardo no permitió carreras en su única apertura previa en el Fenway Park, lanzando seis capítulos y un tercio en blanco con nueve abanicados.

Mientras que Ranger, quien se estrenó esta Zafra con Boston, ya tiene 24.1 episodios con un bajo porcentaje de carreras limpias de 2.96 y ha ponchando a 19 oponentes.

Aún no se sabe lo que pueda pasar, pero en el papel, no pudo haber un mejor primer duelo entre brazos venezolanos está campaña en el Big Show.