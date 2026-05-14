MLB: Un estelar Robert Suárez le da a Atlanta su triunfo 30 de la campaña

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En ocasiones, cambiar de aires puede ser beneficioso para un pelotero, y este es precisamente el caso de Robert Suárez desde que llegó a los Bravos de Atlanta. El derecho ha vivido un inicio de temporada realmente positivo, en donde se ha visto sólido y seguro en el montículo, lo que ha ayudado a que muestre su mejor versión.

Este miércoles 13 de mayo, el oriundo de Bolívar volvió a subir a la lomita, para medirse a la siempre peligrosa toletería de los Cachorros de Chicago. El diestro pudo retirar con éxito la octava entrada, con par de bateadores rivales abanicados, lo que le permitió sumar un valioso triunfo que convierte a los Bravos de Atlanta en la primera novena con 30 victorias en lo que va de 2026.

Robert Suárez sigue intratable

Con la responsabilidad de dejar en cero a sus rivales, Robert Suárez subió a la lomita del Truist Park este 13 de mayo en el octavo episodio, con el juego igualado a una carrera por bando ante los Cachorros de Chicago. Como ha sido costumbre en esta campaña, el derecho estuvo a la altura de las circunstancias.

Suárez empezó su actuación retirando a Nico Hoerner con roletazo al shortstop, y luego con ponche a Moisés Ballesteros. El inning se complicó un poco, con un sencillo de Alex Bregman (quien luego se robó la segunda base) y con boleto a Ian Happ, pero el criollo salió del apuro con otro ponche, esta vez a Seiya Suzuki.

Atlanta respondió en la parte baja de la misma entrada y anotó tres rayitas, para tomar ventaja de 4-1 y llevarse el triunfo, lo que también significa que el criollo se adjudicó su cuarto lauro del año. De esta manera, los Bravos se convirtieron en el primer equipo en llegar a 30 éxitos en este 2026.

Además, por si fuera poco, los números de Robert Suárez no paran de mejorar. El relevista tiene ahora efectividad de 0.50 en 18.0 entradas de acción, en las que también acumula WHIP de 0.94 y 18 ponches. Sin duda, vive un momento de forma verdaderamente sensacional.