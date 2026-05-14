MLB: Shohei Ohtani a ritmo de Cy Young con insólito dominio con Dodgers

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Shohei Ohtani alcanzó su tercera victoria en la presente temporada de las Grandes Ligas, dejando sin anotaciones a San Francisco Giants durante siete capítulos completos, siendo clave para mantenerse en dominio total desde el morrito con Los Angeles Dodgers.

A menos de dos meses de cumplir 32 años, el japonés está experimentando por primera vez en cuatro temporadas una campaña completa bajo esta exigencia física, algo que naturalmente genera dudas sobre el impacto en su cuerpo y en su rendimiento a largo plazo.

Desde la lomita, sin embargo, Ohtani sigue mostrando un nivel extraordinario. En su más reciente apertura frente a los San Francisco Giants, dominó durante siete entradas en blanco apoyándose principalmente en su recta y su sweeper, guiando a Los Angeles Dodgers a una victoria por 4-0 que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. Con esa actuación, su efectividad quedó en un impresionante 0.82, una de las mejores marcas registradas en la era del comodín para un lanzador en sus primeras siete aperturas.

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Ofensivamente, el panorama ha sido distinto. Durante sus primeros 10 juegos del mes, Ohtani apenas conectó tres sencillos y un doble en 36 turnos, mostrando una baja producción poco habitual en él. No obstante, comenzó a dar señales de recuperación con una jornada en la que negoció boleto, conectó un imparable y además disparó un cuadrangular hacia la banda contraria, rompiendo una sequía de 13 partidos sin jonrón.

No obstante, en su regreso como lanzador a tiempo completo, Ohtani está mandando con récord de tres victorias y dos reveses, siendo una marca un poco engañosa, tomando en cuenta que colecciona un WHIP de 0.81, efectividad de 0.82 y un WAR de 1.9 en 44.0 innings lanzados.