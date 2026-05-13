A la caza de Gigantes: Shohei Ohtani reactivará su modo Cy Young ante San Francisco

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El Dodger Stadium presenciará en la noche de este miércoles el tercer duelo de la serie entre Dodgers de Los Ángeles y Gigantes de San Francisco. Ya con cuatro derrotas al hilo, los actuales monarcas de la MLB apelarán por uno de sus mejores brazos, el de Shohei Ohtani, para cortar esa racha negativa.

Ohtani, el verdugo de los Gigantes

En lo que va de la temporada 2026, el japonés no ha podido desplegar todo ese poder ofensivo del que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, las cosas pintan distintas cuando se trata de asumir el montículo, ya que como lanzador ha sacado a relucir un dominio fenomenal.

Justamente, San Francisco lo sufrirá por segunda ocasión en menos de un mes, algo que desde la previa no augura nada bueno para ellos. Recordemos que ese primer choque se desarrolló el pasado 22 de abril, en el Oracle Park, y Shohei Ohtani mantuvo el cero a lo largo de seis entradas en las que ponchó a siete rivales. El detalle es que terminó sin decisión, ya que los de casa ganaron por 3 a 0.

Ahora, con esta nueva cita, el nipón vivirá su quinto juego de por vida contra los Gigantes, equipo que no ha logrado descifrarlo por completo para hacerle daño. De hecho, sus estadísticas invitan a pensar que los Dodgers podrán imponerse en este encuentro del miércoles.

Números de por vida de Shohei Ohtani vs Gigantes de San Francisco

4 juegos

1 victoria

0 derrotas

21 innings

1 carrera permitida

6 bases por bolas

25 ponches

0.43 EFE

1.00 WHIP

Foto: Baseball Reference

Con la mira en el Cy Young

Shohei Ohtani vive una particularidad en lo que va de zafra. Como lanzador cuenta con dos derrotas, frente a Marlins de Miami y Astros de Houston, ambas de manera seguida y luego de permitir tan solo dos anotaciones en cada una.

Es acá cuando nos fijamos que entre los pitchers abridores que han lanzado al menos 30 entradas, el japonés encabeza la MLB con una magnífica efectividad de 0.97. ¿Su problema? La falta de apoyo ofensivo de sus compañeros.

Ciertamente, todavía estamos lejos para iniciar un debate serio respecto al premio Cy Young de la Liga Nacional, pero lo que viene demostrando Shohei Ohtani desde el montículo da indicios que su rendimiento está a la altura para, al menos, meterse entre los tres principales candidatos.

Números de Shohei Ohtani en la temporada 2026 de la MLB