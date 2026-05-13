MLB: Shohei Ohtani rompe la sequía jonronera contra San Francisco

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Es evidente que Shohei Ohtani está viviendo el peor inicio de temporada de su carrera a nivel ofensivo, pero también es cierto que siempre será sinónimo de peligro y eso lo demostró este martes tras romper su sequía de cuadrangulares.

Aunque los Dodgers de Los Angeles perdieron 6 carreras por 2 contra Gigantes de San Francisco, el fenómeno japonés pudo conectar su primer bambinazo desde el pasado 26 de abril, luego de más de 50 turnos sin volarse la barda y eso significan buenas noticias para Dave Roberts.

Shohei Ohtani demuestra su poder a la banda contraria

Luego de conectar un sencillo en su primer turno, "Showtime" le tenía tomada la medida a Adrian Houser y en su segunda aparición al plato lo ratificó tras conectarle un sinker que se desapareció del parque por la banda contraria.

El batazo salió con una contundencia 105.9 millas por hora y recorrió casi 400 pies (398), poniendo en ese momento arriba a su equipo con pizarra de 2 carreras por 1 en el tercer episodio.

Shohei Ohtani espera elevar sus estadísticas ofensivas

En sus primeros 150 turnos de la campaña, Ohtani exhibe un modesto promedio de .240, aunado a siete estacazos de vuelta completa y 17 carreras empujadas.

Realmente son registros que, para un pelotero como él que siempre está peleando esos lideratos, están muy por debajo de su promedio. Sin embargo, se espera que este bambinazo reciente sea el inicio de su reacción con el madero.