MLB: Estos fueron los resultados de este martes 12 de mayo

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Finalizó otra jornada más del mejor beisbol del mundo y a continuación te presentamos como quedaron los juegos de este martes.
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Los Rays de Tampa Bay vencieron en entradas extras a los Azulejos de Toronto para mantener la cima del Este de la Liga Americana.
Resultados MLB:
- - Angelinos de Anaheim 2-3 Guardianes de Cleveland
- - Yankees de Nueva York 6-2 Orioles de Baltimore
- - Rays de Tampa Bay 7-6 Azulejos de Toronto
- - Marineros de Seattle 10-2 Astros de Houston
- - Gigantes de San Francisco 6-2 Dodgers de Los Angeles.
- - Cardenales de San Luis 6-4 Atléticos
- -Nacionales de Washing4-ton 10-4 Rojos de Cincinnati
- - Rockies de Colorado 1 – 3 Piratas de Pittsburgh
- - Phillies de Philadelphia 2-1 Medias Rojas de Boston
- - Tigres de Detroit 2-10 Mets de Nueva York
- - Reales de Kansas City 5-6 Medias Blancas de Chicago
- - Marlins de Miami 0-3 Mellizos de Minnesota
- - Padres de San Diego 4-6 Cerveceros de Milwaukee
- - Cascabeles de Arizona 4-7 Rangers de Texas
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