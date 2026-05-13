MLB

MLB: Estos fueron los resultados de este martes 12 de mayo

Por

Meridiano

Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 12:38 am
MLB: Estos fueron los resultados de este martes 12 de mayo
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Finalizó otra jornada más del mejor beisbol del mundo y a continuación te presentamos como quedaron los juegos de este martes.

NOTAS RELACIONADAS

Los Rays de Tampa Bay vencieron en entradas extras a los Azulejos de Toronto para mantener la cima del Este de la Liga Americana.

Resultados MLB: 

  • - Angelinos de Anaheim 2-3 Guardianes de Cleveland 
  • - Yankees de Nueva York 6-2 Orioles de Baltimore 
  • - Rays de Tampa Bay 7-6 Azulejos de Toronto 
  • - Marineros de Seattle 10-2 Astros de Houston 
  • - Gigantes de San Francisco 6-2 Dodgers de Los Angeles.
  • - Cardenales de San Luis 6-4 Atléticos
  • -Nacionales de Washing4-ton 10-4 Rojos de Cincinnati
  • - Rockies de Colorado 1 – 3 Piratas de Pittsburgh
  • - Phillies de Philadelphia 2-1 Medias Rojas de Boston
  • - Tigres de Detroit 2-10 Mets de Nueva York
  • - Reales de Kansas City 5-6 Medias Blancas de Chicago
  • - Marlins de Miami 0-3 Mellizos de Minnesota
  • - Padres de San Diego 4-6 Cerveceros de Milwaukee
  • - Cascabeles de Arizona 4-7 Rangers de Texas
  •  

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?