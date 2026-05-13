MLB: Salvador Pérez acecha la cima histórica de Kansas City con cuadrangular ante Medias Blancas

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El receptor venezolano Salvador Pérez retomó su lugar detrás del plato y lo celebró con su sexto vuelacercas de la temporada en la victoria parcial de los Reales de Kansas City sobre los Medias Blancas de Chicago. Tras varios días limitado al rol de bateador designado por molestias en la cadera, el capitán de los Reales demostró que su fuerza sigue intacta al conectar un batazo de 381 pies en el Guaranteed Rate Field.

Pérez sacudió el estacazo de cuatro esquinas en la misma primera entrada frente a los envíos del derecho Erick Fedde. La conexión, que salió a una velocidad de 106.1 millas por hora, encontró un sinker a 94 millas para proyectarse por todo el jardín izquierdo. Con este batazo, Salvy pone fin a una sequía de jonrones que se extendía desde el pasado 28 de abril.

A ocho pasos de la leyenda de George Brett

Este cuadrangular no es un número más en la estadística personal de Pérez. El capitán de Kansas City llegó a 309 jonrones de por vida, consolidándose en el segundo puesto histórico de la franquicia. Ahora, el venezolano se encuentra a solo ocho batazos de vuelta completa de igualar la marca histórica de 317 establecida por el legendario George Brett.

La hazaña cobra mayor relevancia considerando que Pérez es el único jugador activo en la lista de líderes históricos del equipo. Superar a un miembro del Salón de la Fama como Brett representaría el hito más importante en la trayectoria del receptor, quien ya posee cinco Guantes de Oro y un premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.