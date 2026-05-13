MLB: Kyle Schwarber iguala récord histórico de los Phillies

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Kyle Schwarber ha grabado su nombre en los libros de historia de los Phillies de Philadelphia. Durante la jornada de este martes, el bateador designado disparó un cuadrangular ante los envíos de Jovani Moran, una línea que superó la barda tras aprovechar una recta de 92 millas por hora en el centro del plato.

Con este estacazo, Schwarber iguala el récord de la franquicia de más juegos consecutivos con al menos un jonrón, sumando cinco encuentros seguidos mandando la pelota a la calle.

Esta marca coloca a Schwarber en la misma mesa que Trea Turner, quien fue el último en lograr dicha hazaña para el equipo en la temporada 2023.

Proyección histórica

El ritmo que lleva el jugador de los Phillies no tiene precedentes cercanos. En apenas 42 juegos disputados por el equipo, Schwarber ya lidera todas las Grandes Ligas con 17 cuadrangulares. Si mantiene esta frecuencia de bateo, el cañonero terminaría la fase regular con una proyección de 67 jonrones.

En sus primeras 188 apariciones en el plato, los registros ofensivos de Schwarber reflejan una especialización absoluta en el poder con 17 vuelacercas, un ISO de .385 y un wRC+ de 166. A pesar de su promedio de bateo de .229, su capacidad para embasarse y su slugging de .611 demuestran que cada contacto sólido representa un peligro inminente de cuadrangular.

El contraste entre el poder individual y el rendimiento colectivo

Resulta llamativo que, a pesar de contar con 17 estacazos y 29 carreras anotadas, Schwarber apenas suma 28 carreras impulsadas. Este dato es un síntoma del momento que vive el resto de la alineación de Philadelphia, pues mientras el bateador designado castiga a los lanzadores, la ofensiva colectiva ha mostrado dificultades para encontrar el ritmo y colocarse en posición de anotar de manera constante.

La dependencia del equipo en los batazos de largo metraje de Schwarber es evidente en este tramo inicial. Con una relación de 27 boletos y 59 ponches, el jugador mantiene un enfoque agresivo que le ha permitido cargar con la producción del equipo en un inicio de temporada 2026 que ya es histórico para la organización.