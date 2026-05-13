MLB: Estos son los números de Elly De La Cruz jugando en Cincinnati

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El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati ha dejado de ser una promesa de destellos físicos para convertirse en la realidad más dominante de la Liga Nacional. Al cumplirse los primeros 41 juegos del calendario 2026, los números de Elly De La Cruz no solo lo posicionan como el Jugador Más Valioso de su equipo, sino como uno de los candidatos más sólidos al MVP del viejo circuito.

La explosión ofensiva en el Great American Ball Park

Para De La Cruz, la comodidad del hogar ha sido el catalizador de su éxito. Jugar en Cincinnati se ha transformado en una garantía de espectáculo para la fanaticada de los Rojos. En 21 encuentros disputados en casa, el dominicano registra una línea ofensiva de .346/.418/.642, sumando siete cuadrangulares y 14 carreras impulsadas.

Proyección que apunta a los libros de récords

El ritmo actual de Elly lo sitúa en una trayectoria sin precedentes para su carrera. Con un promedio de .288, 10 jonrones y 29 remolcadas en 41 juegos, el campocorto está en camino a finalizar la temporada con 40 vuelacercas, 36 bases robadas y 115 carreras anotadas. Estas cifras representarían marcas personales en promedio de bateo, OBP, slugging y OPS (.875), demostrando una madurez que el juego de Grandes Ligas rara vez ve en peloteros de 24 años.

El terror de los lanzadores en el último tercio

Las estadísticas avanzadas revelan que su OPS asciende a 1.018 durante las entradas siete, ocho y nueve. Además, cuando hay dos outs y corredores en posición de anotar, su promedio de .294 y un OPS de 1.015 confirman que la presión no afecta su toma de decisiones en el plato. Su consistencia es tal que ha conectado al menos un hit en 31 de los 41 compromisos disputados, sumando 11 juegos de múltiples imparables.

Su aporte no se limita al madero. Defensivamente, De La Cruz se ubica empatado en el tercer lugar entre todos los campocortos con 5 outs por encima del promedio. Su capacidad para cubrir terreno y la potencia de su brazo lo han mantenido como una pieza inamovible, siendo el único jugador de los Rojos que ha tenido acción en todos los encuentros de la temporada.

Con un WAR de 1.8, que supera por un punto completo al segundo mejor jugador del roster, Elly De La Cruz ha logrado que el juego se ralentice para él.