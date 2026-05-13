MLB: Jugador de los Leones del Caracas pelea el liderato de remolques con prospecto de los Yankees

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La lucha por el departamento de carreras impulsadas en la antesala de las Grandes Ligas ha tomado un matiz de alto voltaje. En un duelo directo de talento, el venezolano Pedro Ramírez, ficha de los Leones del Caracas en la pelota invernal, se encuentra en plena persecución de la cima individual en la categoría Triple A, desafiando el dominio que hasta ahora ostenta una de las promesas más mediáticas del beisbol: Spencer Jones.

Un melenudo que brilla con la organización de los Cachorros

Ramírez, quien defiende los colores de la sucursal Triple A de los Cachorros de Chicago, ha logrado establecer una regularidad ofensiva que lo sitúa entre los bateadores más productivos de todo el sistema de ligas menores. En 37 juegos, batea para .313 de promedio con nueve cuadrangulares, 10 dobles, un triple, 39 empujadas y un OPS de .960.

La competencia por el primer lugar de carreras producidas no es sencilla. El actual líder es Spencer Jones, el jardinero estelar y prospecto número uno de los Yankees de Nueva York, quien acumula un total de 41 remolcadas. Jones ha capitalizado su fuerza física para comandar la categoría, pero la consistencia de Ramírez ha recortado las distancias de manera drástica en las últimas jornadas.