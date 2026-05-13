MLB: El cerrojo inexpugnable de los Bravos de Atlanta tiene sello venezolano

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El bullpen de los Bravos de Atlanta ha encontrado una estabilidad asombrosa. Bajo la ejecución de Raisel Iglesias y el venezolano Robert Suárez, el equipo ha construido una muralla en los episodios finales que resulta, hasta ahora, imposible de vulnerar para los bateadores rivales. Ambos lanzadores han superado la barrera de los 10 innings consecutivos sin permitir carreras.

Candado reforzado

La consistencia mostrada por este dúo no es producto de la casualidad, sino de un comando excepcional de sus lanzamientos en momentos críticos. Raisel Iglesias acumula 10.2 entradas de labor inmaculada, respaldadas por una impresionante cifra de 14 ponches y 6 juegos salvados.

Por su parte, Robert Suárez mantiene un ritmo similar de efectividad. Con 10 entradas completas sin daño, ha logrado ocho ponches y cuatro salvamentos. Lo más destacado de Suárez es la dificultad que genera en los oponentes, quienes registran un promedio de bateo en contra de apenas .147, lo que demuestra que prácticamente nadie logra hacer contacto sólido frente a sus envíos.

Más allá de la ausencia de carreras permitidas, las métricas avanzadas confirman la superioridad de la dupla. Iglesias mantiene un WHIP de 0.66, mientras que Suárez registra un 0.70.

En una liga donde la ofensiva suele castigar a los relevistas, el promedio de bateo permitido de .162 por parte de Iglesias y el .147 de Suárez son testimonios de que el control de la zona de strike ha sido la clave para evitar que los corredores se pongan en posición de anotar.