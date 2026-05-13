MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Luego de otra jornada más del mejor beisbol del mundo este martes 12 de mayo, revisemos cómo cerró la tabla de posiciones.

Tampa Bay mantiene el liderato del Este de la Liga Americana.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (28-13) Yankees de Nueva York (27-16) Orioles de Baltimore (19-24) Azulejos de Toronto (18-24) Medias Rojas de Boston (17-24).

División Central:

Guardianes de Cleveland (23-21) Medias Blancas de Chicago (20-21) Tigres de Detroit (19-23) Reales de Kansas City (19-23) . Mellizos de Minnesota (19-23).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (21-19) Marineros de Seattle (21-22) Rangers de Texas (120-22) Angelinos de Anaheim (16-27) Astros de Houston (16-27).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (29-13) Phillies de Philadelphia (20-22) Marlins de Miami (19-22) Nacionales de Washington (19-23) Mets de Nueva York (16-25).

División Central:

Cachorros de Chicago (27-15) Cerveceros de Milwaukee (23-16) Cardenales de San Luis (23-17) Piratas de Pittsburgh (23-19) Rojos de Cincinnati (22-20).

División Oeste: