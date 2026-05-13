MLB: Juegos pautados para este miércoles 13 de mayo

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Sigue las emociones del beisbol de las Grandes Ligas este miércoles 13 de mayo con un total de 14 juegos pautados.

Esta será la cartelera completa para hoy

Juegos programados 13 de mayo

- Angelinos de Anaheim VS. Guardianes de Cleveland

- Yankees de Nueva York VS Orioles de Baltimore

- Rays de Tampa Bay VS Azulejos de Toronto

- Marineros de Seattle VS Astros de Houston

- Gigantes de San Francisco VS Dodgers de Los Angeles.

- Cardenales de San Luis Atléticos

-Nacionales de Washington VS Rojos de Cincinnati

- Rockies de Colorado VS Piratas de Pittsburgh

- Phillies de Philadelphia VS Medias Rojas de Boston

- Tigres de Detroit VS Mets de Nueva York

- Reales de Kansas City VS Medias Blancas de Chicago

- Marlins de Miami VS Mellizos de Minnesota

- Padres de San Diego VS Cerveceros de Milwaukee

- Cascabeles de Arizona VS Rangers de Texas