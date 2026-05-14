MLB: Ronald Acuña Jr. “Me siento al 200%”

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El proceso de recuperación de Ronald Acuña Jr. ha entrado en una fase de cautela absoluta. A pesar del optimismo del jugador venezolano, el cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta ha decidido postergar su retorno al terreno, priorizando la salud a largo plazo de su máxima figura por encima de la urgencia del calendario inmediato.

Walt Weiss confirma los tiempos de recuperación

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, informó este miércoles a los medios de comunicación que Acuña Jr. no será activado durante la presente semana. Según las declaraciones del técnico, el jardinero ha mostrado avances importantes en la rehabilitación de su distensión en el tendón de la corva, alcanzando una intensidad de carrera cercana al 50 por ciento durante las prácticas previas al último encuentro.

La postura de Ronald Acuña Jr. ante la decisión del equipo

Por su parte, el pelotero de 28 años compartió sus impresiones sobre el estado físico actual y la gestión que la organización está realizando de su lesión. Aunque manifestó sentirse en plenitud de condiciones, Acuña Jr. subrayó su respeto por los protocolos médicos de la franquicia.

"Me siento al 200 por ciento. En el bateo me sentí súper cómodo y este descanso me cayó bien", afirmó el oriundo de La Sabana al medio Sports Venezuela. No obstante, reconoció que la prudencia es necesaria: "Yo siempre me he considerado el tipo de pelotero que se deja llevar por su organización. Ellos saben que yo estoy bien, pero si dicen unos días más para evitar una recaída, creo que es mejor hacerles caso".

Se espera que en los próximos días el jugador incremente la intensidad de sus ejercicios de movilidad y velocidad. Una vez que supere las pruebas de carrera al 100 por ciento sin molestias, los Bravos procederán a retirarlo de la lista de lesionados para que retome su rol como motor ofensivo de la novena de Georgia.