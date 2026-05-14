MLB: Luis Arráez con el promedio por las nubes tras castigar a los Dodgers

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Luis Arráez se puede decir que está en la mejor versión en su carrera en las Grandes Ligas, tomando en cuenta que se mantiene brillando con el madero y está mostrando una faceta inédita a la defensiva, donde destaca entre los mejores de su posición después de mes y medio de temporada.

El pelotero venezolano se ha convertido en uno de los bateadores más encendidos de San Francisco Giants, al registrar un sólido promedio de .300 durante los últimos 15 días, ubicándose como el segundo mejor del equipo en ese lapso. Solo su compañero Rafael Devers, con .333, ha mostrado números superiores dentro de la novena californiana.

En su más reciente presentación frente a Los Angeles Dodgers, Arráez volvió a responder con el bate al conectar dos imparables y embasarse en tres oportunidades, incluyendo un boleto negociado. Sin embargo, no pudo evitar la blanqueada de su novena en la jornada de este miércoles 13 de mayo.