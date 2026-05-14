Alivio en Queens: Juan Soto evita una lesión grave tras susto en el Citi Field

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La temporada 2026 de los Mets de Nueva York ha estado marcada por la adversidad física, pero anoche el equipo recibió la noticia que más esperaba. Juan Soto, la pieza central de su ofensiva, ha evitado una fractura en su tobillo derecho luego de que los exámenes médicos descartaran daños estructurales.

El incidente ocurrió durante la tercera entrada del duelo contra los Detroit Tigers, cuando Soto conectó un foul que impactó directamente en su tobillo. Aunque el dominicano mostró visibles gestos de dolor y fue atendido por los preparadores físicos, permaneció en el juego inicialmente, completando un par de turnos adicionales antes de ser sustituido en el séptimo episodio por MJ Melendez.

En la rueda de prensa posterior a la victoria de los Mets (3-2), el estratega Carlos Mendoza trajo la calma a la fanaticada:

"Las radiografías fueron negativas. Soto está día a día. Vamos a ver cómo amanece mañana y evaluaremos si puede estar en el lineup".

A pesar del optimismo, Mendoza reconoció que Soto se encontraba "bastante adolorido" y que el área presentaba inflamación, algo natural tras un impacto de esa magnitud.

Un respiro necesario para los Mets

La noticia llega en un momento crítico para la novena de Queens, que ya lidia con las ausencias de figuras clave como Francisco Lindor (pantorrilla), Francisco Álvarez (menisco) y Jorge Polanco. Una baja prolongada de Soto, quien ha sido el motor del equipo con un sólido promedio de .264 y una presencia constante en las bases, habría sido un golpe devastador para sus aspiraciones en la División Este de la Liga Nacional.

Por ahora, el estatus de "día a día" sugiere que Soto podría perderse solo un par de encuentros o incluso estar disponible como bateador emergente en las próximas 24 a 48 horas, dependiendo de cómo responda al tratamiento de desinflamación. El cuerpo médico de los Mets realizará una nueva evaluación este jueves para determinar si el slugger de 27 años requiere más tiempo de reposo o si puede retomar su lugar como tercer bate en la alineación.