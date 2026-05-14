MLB: Los Mets de Carlos Mendoza consiguen su primera barrida de la temporada 2026

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Los Mets de Nueva York atraviesan uno de sus momentos más sólidos en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. La novena metropolitana completó una barrida contundente sobre los Detroit Tigers tras la victoria de este jueves 14 de mayo, y consiguió así su primera serie ganada.

La victoria no solo elevó la confianza del equipo, sino que también confirmó el buen ritmo que ha mostrado en los últimos días. Los dirigidos por Carlos Mendoza llegan a la esperada Subway Series frente a los Yankees de Nueva York tras ganar siete de sus últimos diez encuentros, una racha que vuelve a ilusionar a sus aficionados con la posibilidad de pelear en la parte alta de la División Este de la Liga Nacional.

Mets de Nueva York - MLB

El equipo mostró equilibrio en todas sus líneas durante la serie contra Detroit. El cuerpo de lanzadores respondió con actuaciones consistentes, mientras que la ofensiva apareció en momentos decisivos para asegurar cada uno de los triunfos.

Además del rendimiento colectivo, varios jugadores comenzaron a elevar su nivel individual justo antes de uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada. El Subway Series siempre genera una enorme expectativa en Nueva York, y esta vez los Mets llegan con mejores sensaciones después de un inicio irregular de campaña.

Enfrentar a los Yankees representa una prueba importante para medir el verdadero momento de los Mets. Más allá de la rivalidad histórica, el equipo sabe que una buena actuación en la Subway Series podría confirmar que está listo para competir de manera constante durante el resto de la temporada.

Finalmente, con el impulso de esta racha positiva y el respaldo de su público, los Mets de Nueva York buscarán mantener el buen momento y convertir esta barrida en el inicio de una etapa más estable y ganadora en 2026 dentro del mejor beisbol del mundo.