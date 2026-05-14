MLB: Maikel García e Ildemaro Vargas son los mejores criollos en este apartado

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Como de costumbre, Venezuela está dando de qué hablar en el beisbol de las Grandes Ligas. Año tras año, los talentos de nuestro país brillan con luz propia dentro del mejor beisbol del mundo, y entre tantos que lo hacen actualmente, hay dos que están siendo especialmente peligrosos con el madero: Ildemaro Vargas y Maikel García.

El caso de "Caripito" es tremendo. Luego de años siendo un jugador de rol, que no conseguía establecerse con un puesto fijo en la Gran Carpa, 2026 ha sido su gran campaña de explosión, con un inicio que no ha parado de sorprender a propios y extraños dentro de los Cascabeles de Arizona.

Por su parte, Maikel García ya es desde hace par de zafras el tercera base de todos los días de los Reales de Kansas City, y en 2026, luego de ser MVP del Clásico Mundial, tiene la misión de demostrar que es un toletero de élite, y de momento parece estar bien encaminado, ya que él e Ildemaro Vargas lideran a los criollos en un apartado importante del juego.

Vargas y García, líderes en extrabases

Entre los toleteros venezolanos que han visto acción en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Ildemaro Vargas y Maikel García son los líderes en extrabases, con 16 cada uno, lo que demuestra que, además de ser toleteros con buena capacidad para hacer contacto, también han sabido añadirle contundencia a sus batazos para conseguir bases extras.

Ildemaro Vargas ha sido una real fuerza dentro de los Cascabeles de Arizona. "Caripito" reparte sus 16 extrabases entre siete dobles, dos triples y siete cuadrangulares, lo que le ha valido tener nada más y nada menos que 28 carreras impulsadas hasta los momentos.

Por otro lado, Maikel García acumula un triple, tres cuadrangulares y la sensacional cifra de 12 dobles, siendo el venezolano con más "tubeyes" en la presente zafra, para demostrar que sigue en modo "MVP" luego del Clásico Mundial de Beisbol.