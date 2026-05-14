MLB: Wilyer Abreu se afianza como la gran figura ofensiva de Boston

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2026 está siendo un año complicado para los Medias Rojas de Boston. Entre inconsistencias y resultados negativos, el equipo patirrojo no ha podido estar a la altura de las expectativas que se generaron a principios de año, y de momento, ocupan la última plaza de la División Este de la Liga Americana, con 18 triunfos y 24 derrotas.

Eso sí, a pesar de que la mayoría de las noticias han sido malas, Boston sí ha podido vivir algunas cosas positivas en lo que va de 2026, y una de ellas es el fenomenal nivel ofensivo que ha mostrado el jardinero zuliano Wilyer Abreu.

Luego de un Clásico Mundial fenomenal con Venezuela, el toletero parece haber llegado en un pletórico estado de forma, y a pesar de los graves problemas que afronta su equipo para buscar victorias, no ha parado de producir con el madero, para ser el gran referente de los Medias Rojas en la caja de bateo.

Wilyer Abreu no para de batear

Este miércoles 13 de mayo, Wilyer Abreu tuvo una excelente jornada ante los Phillies de Filadelfia, al conectar tres sencillos en cuatro turnos al bate, en lo que terminó siendo un triunfo de su equipo por pizarra de 3-1.

Con esta nueva muestra de su talento ofensivo, el zuliano nuevamente ubica su promedio por encima de los 300 puntos (.305), y se atornilla en su estatus de ser el mejor bateador de los Medias Rojas de Boston en lo que va de 2026.

El promedio de .305 de Wilyer Abreu es el mejor para un jugador de la novena patirroja, y además, es líder del equipo también en OBP (.383), slugging (.474) y OPS (.857). Además, es también el bateador con más imparables (47), es segundo en cuadrangulares (6) y cuarto en impulsadas (18). Sin duda, ha asumido la responsabilidad de ser la bujía de la ofensiva bostoniana.