MLB: Shohei Ohtani deslumbra desde el montículo y hace historia con los Dodgers

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Shohei Ohtani volvió a demostrar por qué es considerado uno de los peloteros más extraordinarios de todos los tiempos. El japonés está firmando un inicio de temporada histórico en las Grandes Ligas y sus números como lanzador ya lo colocan en una categoría reservada para muy pocos en la MLB.

Luego de sus primeras siete aperturas de la campaña 2026, Ohtani logró una marca que únicamente había conseguido Jacob deGrom en 2021: mantener una efectividad por debajo de 0.90, permitir 25 hits o menos y superar los 50 ponches en ese tramo de la temporada. Una combinación estadística que confirma el dominio absoluto del japonés desde el montículo.

Shohei Ohtani - MLB

El impacto del pelotero de 31 años esta temporada no solo se refleja en los números, sino también en la manera en que ha evolucionado su pitcheo. Su velocidad, control y capacidad para retirar bateadores en momentos clave han alcanzado un nivel superior, convirtiéndolo en una auténtica pesadilla para las ofensivas rivales.

La mezcla entre rectas explosivas, rompimientos difíciles de descifrar y una inteligencia táctica notable le ha permitido dominar cada salida con una autoridad pocas veces vista en el béisbol moderno.

Mientras otros jugadores se especializan en una sola función, el japonés sigue rompiendo paradigmas y desafiando la lógica del deporte.

La comparación con Jacob deGrom no es menor. El estadounidense tuvo en 2021 uno de los arranques más dominantes para un pitcher en décadas, y ahora Ohtani iguala esa hazaña con actuaciones que mantienen asombrado al mundo del béisbol.

Finalmente, Shohei Ohtani no solo se perfila como candidato al Cy Young en la Liga Nacional, sino que también puede pelear por el MVP en la temporada 2026 del mejor beisbol del mundo.