Fiesta incompleta en Texas: Llega la primera barrida mientras Seager busca la salida del túnel

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Por fin llegó la primera serie perfecta para los Texas Rangers en este 2026. En un cierre de alarido el miércoles por la noche, el conjunto tejano completó la primera barrida de la temporada tras remontar y vencer 6-5 a los Arizona Diamondbacks. Sin embargo, mientras el resto del dugout celebraba con la "escoba" en mano, el rostro de Corey Seager contaba una historia muy distinta.

La primera barrida del año: Un esfuerzo colectivo

La victoria que selló la barrida no fue apta para cardíacos. Los Rangers demostraron que, incluso cuando su principal figura no carbura, tienen profundidad para responder. El héroe de la jornada fue Jake Burger, quien tras haber sido enviado a la banca por su mala racha, regresó encendido: se fue de 3-3 el martes y el miércoles impulsó cuatro carreras, incluyendo el sencillo que empató el juego en la novena entrada.

Este triunfo representa un tanque de oxígeno para el mánager debutante Skip Schumaker, quien ha logrado que su equipo gane series clave a pesar de las inconsistencias individuales.

El enigma Seager: Una sequía sin precedentes

Es difícil de creer, pero el dos veces MVP de la Serie Mundial está atravesando el desierto más árido de su carrera profesional. Tras irse de 4-0 con dos ponches en el último juego contra Arizona, Seager extendió su racha negativa a siete partidos consecutivos sin conectar hit.

El dato alarmante: Acumula un 0 de 27 en sus últimos turnos, la racha más larga de su vida en las Mayores.

Poder vs. Precisión: Aunque suma 7 jonrones y 20 impulsadas, sus 50 ponches representan el 27.5% de sus apariciones al plato.

Aunque suma 7 jonrones y 20 impulsadas, sus representan el 27.5% de sus apariciones al plato. En el fondo del ranking: Su promedio de .179 lo sitúa en el puesto 167 de 174 bateadores calificados en la MLB.

"Obviamente, uno sigue trabajando y le gustaría ver mejores resultados, pero no los está obteniendo", admitió Seager con sinceridad tras la victoria del miércoles. "Es algo que vas resolviendo sobre la marcha".

La filosofía de Schumaker: ¿Paciencia o descanso?

A pesar de que Seager asegura sentirse "perfectamente bien" desde el punto de vista físico, la fatiga mental podría estar pasando factura tras jugar 24 partidos consecutivos. Schumaker, sin embargo, mantiene una fe ciega en su campocorto de los 325 millones de dólares.

El mánager comparó la situación con la de Jake Burger, sugiriendo que después de una racha tan baja, suele venir una explosión ofensiva. No obstante, ya hay un plan de descanso sobre la mesa. No se sabe si Seager se tomará un respiro este viernes en la serie contra Houston o si esperará hasta el próximo jueves para recargar energías.

Un histórico por debajo de la línea Mendoza

Para poner en contexto la gravedad del asunto: en 12 temporadas en la Gran Carpa, Seager —un bateador de .285 de por vida— nunca había estado por debajo de los .200 a estas alturas del calendario. Su último hit parece un recuerdo lejano: un sencillo productor en el Yankee Stadium el pasado 6 de mayo.

Los Rangers han demostrado que pueden barrer series sin el aporte de su estrella, pero todos en Texas saben que para aspirar a algo serio en octubre, necesitan que el "capitán" vuelva a ser el terror de los lanzadores.