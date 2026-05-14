MLB: Luis Arráez lidera el bateo nocturno en las Grandes Ligas

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El segunda base venezolano de los Gigantes de San Francisco, Luis Arráez continúa demostrando por qué es considerado uno de los bateadores más consistentes de la actualidad. Si bien su capacidad para poner la bola en juego es conocida en cualquier horario, las estadísticas recientes revelan un dominio particular cuando cae el sol.

Arráez domina el horario nocturno

Los números no mienten y reflejan una adaptación superior de Arráez a las condiciones de juego nocturnas. Con un promedio de bateo de .337, el infielder se sitúa como el cuarto mejor hiteador de todas Las Mayores.

En lo que va de temporada, la producción del venezolano bajo las luces se traduce en 35 imparables conectados, cinco dobles, un triple y un total de 11 carreras impulsadas, para un OPS de .770.