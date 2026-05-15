¡Emotivo! Estas son las confesiones de los venezolanos luego de ganar el Clásico Mundial

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Es inevitable no ponerse melancólico cada vez que se recuerda aquel ponche de Daniel Palencia a Brice Turang que selló la gloria para los "Héroes del 2026" en el Clásico Mundial de Beisbol y recientemente, algunos de los protagonistas hablaron sobre la selección y un poco más.

Omar López, Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Wilyer Abreu, Maikel García y Daniel Palencia protagonizaron un video compartido por Empresas Polar este viernes, donde explicaron su amor hacia el beisbol, experiencias y anécdotas increíbles.

Confesiones de los "Héroes del 2026"

En estas imágenes, cada uno habla de sus experiencias comenzando el beisbol, con la coincidencia de que todos lo veían simplemente como una diversión cuando eran niños, excepto Acuña Jr., quien ya sabía que quería estar toda su vida ligado a la pelota. "Siempre dudé de mi talento, siempre decía que no nací para jugar beisbol", confesó Maikel García.

Igualmente comentaron sobre algunas situaciones que los llevaron a tomar el beisbol en serio, o algunas anécdotas al firmar y cambios de rumbo.

Uno de esos casos, es justamente el del manager Omar López, quien conversó sobre su joven inicio para ser coach, "Una vez que me dejan libre no tengo opciones: regreso a Venezuela. Tras un momento de reflexión, fui a la academia de los Astros y don Andrés me dijo 'mira hijo, yo no uso mis visas para peloteros que hayan sido dejados en libertad. Yo siempre visualicé en ti que algún día podrías ser coach", habló sobre el momento de tomar la decisión para seguir cerca de lo que ama y que lo ha llevado a cumplir grandes sueños.

Uno de los momentos más emotivos, fue cuando les tocó hablar de sus padres o sus abuelos y la mayoría se puso nostálgico porque hablaron de corazón sobre las personas más grandes en su vida desde niños, aunque algunos ya no los tienen con ellos en el plano terrenal y eso lo hace más emotivo aún. "Todo lo que hago es para ellos", resaltó Daniel Palencia.

Para concluir, todos emitieron una gran sonrisa al recordar la grandiosa gesta que lograron en la reciente edición del Clásico Mundial, declarando que la alegría no solamente fue para ellos, sino para todo un país.