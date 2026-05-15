Adiós a San Petersburgo: El millonario acuerdo que mudaría a los Rays a Tampa

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de los Tampa Bay Rays parece haber encontrado finalmente un rumbo claro. Este jueves, la directiva del equipo y las autoridades locales anunciaron un acuerdo preliminar para la construcción de un estadio de vanguardia, con una inversión estimada en 2,300 millones de dólares. Este megaproyecto combina capital privado con una significativa inyección de fondos públicos.

Los detalles del financiamiento y la votación

El memorando de entendimiento no vinculante, firmado por los Rays, el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa, establece que el costo total de la infraestructura incluirá 967 millones de dólares provenientes de impuestos. El resto del financiamiento será cubierto por el grupo propietario del equipo.

Se espera que la próxima semana sea crucial para el proyecto, ya que los funcionarios electos de la ciudad y el condado someterán el acuerdo a votación en reuniones independientes. De ser aprobado, este movimiento pondría fin a décadas de incertidumbre sobre la permanencia del equipo en la región.

Una ubicación estratégica y revitalización urbana

El plan no solo contempla un diamante de béisbol, sino una transformación urbana completa. El estadio se ubicará en el campus Dale Mabry del Hillsborough College, una zona estratégica situada frente al Raymond James Stadium (hogar de los Buccaneers) y junto a las instalaciones de primavera de los Yankees.

"Animamos con respeto pero con firmeza a las autoridades a aprobar este acuerdo. Queremos un hogar definitivo que revitalice la zona y cree un nuevo barrio donde se pueda trabajar, vivir y aprender", expresó Ken Babby, director ejecutivo de los Rays.

El proyecto busca integrar el deporte con la educación, incluyendo la renovación de edificios universitarios y la creación de un complejo de entretenimiento de uso mixto que funcione como destino turístico y comercial durante todo el año.

Del desastre del huracán al sueño de 2029

La historia reciente de los Rays ha estado marcada por la inestabilidad geográfica. Desde su debut en 1998, el equipo ha llamado hogar al Tropicana Field en San Petersburgo. Sin embargo, tras los graves daños sufridos por el paso de un huracán el año pasado, la franquicia tuvo que mudarse temporalmente al Steinbrenner Field de los Yankees durante la temporada 2025.

Aunque el equipo regresó al "Trop" el mes pasado para el inicio de la actual campaña, su contrato de arrendamiento vence en 2028. Con este nuevo plan, la organización estima que el nuevo estadio podría estar listo en un plazo de tres años, permitiendo una transición fluida hacia su sede permanente para la temporada 2029.

Un nuevo comienzo bajo una nueva propiedad

Este anuncio llega en un momento de renovación para la franquicia. Cabe recordar que el equipo fue adquirido en septiembre pasado por el grupo liderado por Patrick Zalupski, quien ha priorizado encontrar una solución definitiva tras el fracaso de un plan anterior de 1,300 millones de dólares en San Petersburgo.

Si las votaciones de la próxima semana resultan favorables, los Rays no solo asegurarán su estancia en el área de Tampa Bay, sino que lo harán en una de las instalaciones más modernas y costosas de todas las Grandes Ligas.