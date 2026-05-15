Susto en el Rate Field: Aficionado cae desde tres metros al bullpen de los Royals

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El beisbol pasó a un segundo plano la noche del miércoles en el Rate Field de Chicago. Un aficionado sufrió una aparatosa caída de aproximadamente tres metros (10 pies) hacia el bullpen de los visitantes, interrumpiendo momentáneamente el encuentro en el que los Chicago White Sox terminaron imponiéndose 6-5 sobre los Kansas City Royals. Afortunadamente, lo que parecía una potencial tragedia ha quedado en un gran susto.

El momento del accidente

El incidente se gestó en la parte baja de la tercera entrada. De acuerdo con los videos de campo analizados por MLB.com Research, cuando el segunda base de Chicago, Chase Meidroth, conectó un elevado de sacrificio hacia el jardinero central Lane Thomas, el espectador se puso de pie en la primera fila de la Sección 105, ubicada en las gradas del jardín derecho.

En la emoción de la jugada, el aficionado continuó su trayectoria hacia adelante, sobrepasando una barrera de seguridad de aproximadamente 90 centímetros de altura —compuesta por una base de concreto y una cerca metálica—, y aterrizó en el área de césped y tierra del extremo oeste del bullpen visitante, justo frente a un anuncio publicitario.

Tensión en el diamante y respuesta rápida

La gravedad de la situación obligó a detener las acciones en la parte alta del cuarto episodio. Con el estelar campocorto de los Royals, Bobby Witt Jr., en la caja de bateo y corredores en primera y segunda base sin outs, un oficial del estadio alertó al jefe de árbitros, Chris Conroy. Tras ser informados, los mánagers de ambos equipos salieron de sus casetas para recibir una explicación.

Mientras el personal médico acudía a brindar los primeros auxilios, los relevistas y coaches de Kansas City demostraron una gran solidaridad al agruparse en una esquina lejana del bullpen, despejando la zona para que los paramédicos pudieran trabajar sin obstáculos. Tras unos minutos de tensión, el hombre fue estabilizado y retirado del campo en camilla.

El relevista de los Royals, Nick Mears, resumió el sentir de los jugadores que presenciaron el accidente a escasos metros: "Para mí, el beisbol es solo un juego cuando ocurren estas cosas. Las vidas humanas son algo completamente diferente. Simplemente, hicimos espacio para que todos pudieran acercarse y ayudarlo. Nuestra prioridad era asegurarnos de que recibiera la mejor atención posible en ese momento".

Buenas noticias desde el sur de Chicago

La incertidumbre sobre la salud del espectador se disipó horas más tarde. Previo al último juego de la serie disputado este jueves, la directiva de los White Sox emitió un comunicado oficial confirmando que el accidentado se encuentra en buen estado de salud.

"Nos comunicamos con el aficionado para saber cómo estaba, y su amigo nos dio una buena noticia", informó el equipo, agradeciendo la rápida intervención de los cuerpos de emergencia. Por respeto a su privacidad, el club de Chicago decidió no revelar la identidad del afectado, el hospital donde fue atendido ni la naturaleza específica de las lesiones.

"Toda la organización y el clubhouse de los White Sox le desean una pronta recuperación", concluyó el comunicado, cerrando así un capítulo que recordó a todos los presentes que, más allá del diamante, la seguridad y la vida humana siempre serán la máxima prioridad.