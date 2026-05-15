Willson Contreras vuela en la defensa y se pone líder de los venezolanos en este apartado

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El carabobeño Willson Contreras dio una exhibición de reflejos y solvencia defensiva este jueves 14 de mayo, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la caída de los Medias Rojas de Boston, 3-1, ante los Filis de Filadelfia.

La joya de la noche llegó temprano: en la parte alta de la primera entrada, Contreras realizó una espectacular atrapada saltando sobre una línea sólida para sentenciar el tercer out, respaldando así la labor monticular de su compatriota Ranger Suárez. Con esta jugada, el oriundo de Puerto Cabello alcanzó los 301 "putouts" en la temporada.

El trabajo de Contreras en la inicial ha sido impecable. En 40 juegos como titular en la primera base, el criollo no ha cometido ni un solo pecado, acumulando además 39 asistencias y completó 28 doble matanzas, que lo ubican junto a Luis Arráez como los venezolanos con más dobleplays en lo que va de camapaña y lo que lo consolida como un pilar de seguridad para el cuadro patirrojo.

Uno de los comandantes con el madero

Pese a la derrota, Willson también destacó con el madero al irse de 4-1 con un doblete, siendo uno de los pocos bates que logró descifrar el pitcheo de los Filis.

En lo que va de campaña, el porteño se ha erigido como uno de los líderes ofensivos del equipo. En 143 turnos oficiales, ha conectado 36 imparables para promediar .252 de AVG, ubicándose como el tercer mejor hiteador de la plantilla, solo por detrás del curazoleño Ceddanne Rafaela (38) y el también venezolano Wilyer Abreu (49). Además, su producción de fuerza sigue vigente con 8 cuadrangulares y 23 carreras impulsadas.