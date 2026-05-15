MLB: Vea cómo queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Nuevos movimientos se pueden apreciar en la tabla de posiciones del mejor beisbol del mundo luego de los compromisos de este jueves, 14 de mayo y chequearemos cómo quedó el panorama en ambas ligas.

Lo más destacado de la jornada fue el nuevo triunfo de Dodgers de Los Angeles, que los llevó a retomar el liderato de la división Oeste después de varios días como escoltas.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (30-14) Phillies de Philadelphia (21-23) Nacionales de Washington (21-23) Marlins de Miami (20-24) Mets de Nueva York (18-25).

División Central:

Cachorros de Chicago (28-16) Cerveceros de Milwaukee (24-17) Cardenales de San Luis (25-18) Piratas de Pittsburgh (24-20) Rojos de Cincinnati (23-21).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (26-18) Padres de San Diego (25-18) Cascabeles de Arizona (20-22) Gigantes de San Francisco (18-26) Rockies de Colorado (17-27).

Posiciones en la Liga Americana

División Este:

Rays de Tampa Bay (28-14) Yankees de Nueva York (27-17) Orioles de Baltimore (20-24) Azulejos de Toronto (19-24) Medias Rojas de Boston (18-25).

División Central:

Guardianes de Cleveland (24-21) Medias Blancas de Chicago (22-21) Mellizos de Minnesota (20-24). Tigres de Detroit (19-25) Reales de Kansas City (19-25).

División Oeste: