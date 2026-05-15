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MLB: Vea cómo queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 01:25 am

Dodgers recuperaron la cima de su división 

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Nuevos movimientos se pueden apreciar en la tabla de posiciones del mejor beisbol del mundo luego de los compromisos de este jueves, 14 de mayo y chequearemos cómo quedó el panorama en ambas ligas.

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Lo más destacado de la jornada fue el nuevo triunfo de Dodgers de Los Angeles, que los llevó a retomar el liderato de la división Oeste después de varios días como escoltas.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (30-14)
  2. Phillies de Philadelphia (21-23)
  3. Nacionales de Washington (21-23)
  4. Marlins de Miami (20-24)
  5. Mets de Nueva York (18-25).

División Central:

  1. Cachorros de Chicago (28-16)
  2. Cerveceros de Milwaukee (24-17)
  3. Cardenales de San Luis (25-18)
  4. Piratas de Pittsburgh (24-20)
  5. Rojos de Cincinnati (23-21).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (26-18)
  2. Padres de San Diego (25-18)
  3. Cascabeles de Arizona (20-22)
  4. Gigantes de San Francisco (18-26)
  5. Rockies de Colorado (17-27).

Posiciones en la Liga Americana 

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (28-14)
  2. Yankees de Nueva York (27-17)
  3. Orioles de Baltimore (20-24)
  4. Azulejos de Toronto (19-24)
  5. Medias Rojas de Boston (18-25).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (24-21)
  2. Medias Blancas de Chicago (22-21)
  3. Mellizos de Minnesota (20-24).
  4. Tigres de Detroit (19-25)
  5. Reales de Kansas City (19-25).

División Oeste:

  1. Atléticos de Oakland (22-21)
  2. Marineros de Seattle (22-23)
  3. Rangers de Texas (21-22)
  4. Astros de Houston (17-28)
  5. Angelinos de Anaheim (16-28).

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