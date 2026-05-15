MLB: Vea cómo queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Suscríbete a nuestros canales
Nuevos movimientos se pueden apreciar en la tabla de posiciones del mejor beisbol del mundo luego de los compromisos de este jueves, 14 de mayo y chequearemos cómo quedó el panorama en ambas ligas.
NOTAS RELACIONADAS
Lo más destacado de la jornada fue el nuevo triunfo de Dodgers de Los Angeles, que los llevó a retomar el liderato de la división Oeste después de varios días como escoltas.
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (30-14)
- Phillies de Philadelphia (21-23)
- Nacionales de Washington (21-23)
- Marlins de Miami (20-24)
- Mets de Nueva York (18-25).
División Central:
- Cachorros de Chicago (28-16)
- Cerveceros de Milwaukee (24-17)
- Cardenales de San Luis (25-18)
- Piratas de Pittsburgh (24-20)
- Rojos de Cincinnati (23-21).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (26-18)
- Padres de San Diego (25-18)
- Cascabeles de Arizona (20-22)
- Gigantes de San Francisco (18-26)
- Rockies de Colorado (17-27).
Posiciones en la Liga Americana
División Este:
- Rays de Tampa Bay (28-14)
- Yankees de Nueva York (27-17)
- Orioles de Baltimore (20-24)
- Azulejos de Toronto (19-24)
- Medias Rojas de Boston (18-25).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (24-21)
- Medias Blancas de Chicago (22-21)
- Mellizos de Minnesota (20-24).
- Tigres de Detroit (19-25)
- Reales de Kansas City (19-25).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (22-21)
- Marineros de Seattle (22-23)
- Rangers de Texas (21-22)
- Astros de Houston (17-28)
- Angelinos de Anaheim (16-28).
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER