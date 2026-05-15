MLB: Así se jugará la jornada de este viernes 15 de mayo

Hoy es viernes y en el mejor beisbol del mundo lo saben, por esa razón prepararon una jornada con desafíos bastante interesantes, los cuales te mostraremos a continuación.
Uno de los atractivos de esta fecha, es que varios ases de rotación tendrán la responsabilidad de subirse a la lomita, por ende, no se prevé tanta producción de carreras.
Juegos para hoy en la MLB
- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Piratas de Pittsburgh (Braxton Ashcraft) 6:40 p.m.
- Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) vs Tigres de Detroit (Ty Madden) 6:40 p.m.
- Orioles de Baltimore (Shane Baz) vs Nacionales de Washington (Zack Littell) 6:45 p.m.
- Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) 7:10 p.m.
- Marlins de Miami (Janson Junk) vs Rays de Tampa Bay (Jesse Scholtens) 7:10 p.m.
- Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) vs Mets de Nueva York (Clay Holmes) 7:10 p.m.
- Cerveceros de Milwaukee (por definir) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 7:10 p.m.
- Medias Rojas de Boston (Connerly Early) vs Bravos de Atlanta (Spencer Strider) 7:15 p.m.
- Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) vs Medias Blancas de Chicago (Sean Burke) 7:40 p.m.
- Rangers de Texas (Jack Leiter) vs Astros de Houston (Spencer Arrighetti) 8:10 p.m.
- Reales de Kansas City (Michael Wacha) vs Cardenales de San Luis (Dustin May) 8:15 p.m.
- Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) vs Rockies de Colorado (Kyke Freeland) 8:40 p.m.
- Dodgers de Los Angeles (Blake Snell) vs Angelinos de Anaheim (Jack Kochanowicz) 9:38 p.m.
- Padres de San Diego (Randy Vásquez) vs Marineros de Seattle (Emerson Hancock) 9:40 p.m.
- Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) vs Atléticos de Oakland (Aaron Civale) 9:40 p.m.