MLB: Freddy Peralta tuvo salida de calidad ante los Yankees

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Freddy Peralta volvió a demostrar este domingo por qué es una de las piezas más consistentes de la rotación de los Mets, aunque el panorama se complicó en el tramo final de su actuación. El derecho dominicano completó una labor de cinco entradas donde solo permitió una carrera limpia, antes de que los problemas con el comando de sus lanzamientos dictaran su salida del encuentro.

El serpentinero mantuvo a la ofensiva de los Yankees bajo control durante los primeros cinco episodios. Sin embargo, el inicio de la sexta entrada marcó el fin de su presentación al otorgar bases por bolas consecutivas a Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr.

Tras estos pasaportes, el cuerpo técnico optó por retirarlo del compromiso. Ambos corredores asignados a su cuenta terminaron anotando debido al relevo de Sean Manaea, lo que empañó una efectividad que se mantuvo sólida durante la mayor parte del juego.

Una tendencia al descontrol

El descontrol exhibido en este encuentro guarda una coincidencia particular en la carrera del lanzador. Peralta ya había registrado encuentros de seis bases por bolas en fechas muy similares del calendario, específicamente el 19 de mayo de 2018 y el 5 de mayo de 2024.

Nueve aperturas consecutivas limitando el daño de los rivales

A pesar de no poder completar el sexto episodio en esta ocasión, Peralta acumula nueve salidas consecutivas permitiendo tres carreras o menos.

Por otro lado, la durabilidad en los partidos recientes se ha convertido en el principal desafío para el dominicano. En lo que va de la temporada, Peralta solo ha logrado alcanzar la sexta entrada en tres ocasiones, y en ninguna de sus aperturas previas ha logrado superar ese límite de episodios trabajados.

Peralta se marchó sin decisión en este enfrentamiento, lo que mantiene su récord personal en tres victorias y tres derrotas (3-3). Su efectividad general quedó establecida en 3.31.