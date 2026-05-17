MLB: Aaron Judge y Ben Rice hacen historia en los Yankees

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Los Yankees de Nueva York vuelven a dominar titulares en la temporada 2026 de Grandes Ligas gracias al impresionante poder ofensivo de Aaron Judge y Ben Rice. La dupla se ha convertido en una auténtica pesadilla para los lanzadores rivales y ya empieza a escribir su nombre junto a algunas de las parejas más legendarias en la historia de la franquicia.

Después de los primeros 47 partidos del equipo, Judge y Rice lograron superar la barrera de los 15 jonrones cada uno, una marca que únicamente habían alcanzado otros dúos históricos de los Yankees.

El dato refleja el impacto ofensivo que ambos han tenido en el arranque de campaña y confirma el gran momento que atraviesa la organización neoyorquina a pesar de no estar liderando la División Este de la Liga Americana.

Aaron Judge - Ben Rice - MLB

La histórica lista en la que ahora aparecen Judge y Rice incluye nombres inmortales dentro del béisbol. En 1961, Mickey Mantle y Roger Maris consiguieron esa cifra durante una de las temporadas más recordadas de MLB, mientras que en 1956 lo hicieron Yogi Berra y el propio Mantle.

Ahora, en pleno 2026, Aaron Judge y Ben Rice se han ganado un espacio en esa conversación gracias a una producción ofensiva que ha marcado diferencias desde el inicio de la temporada. Judge continúa demostrando por qué sigue siendo uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas del año ha sido el impacto de Ben Rice. El joven bateador ha aprovechado cada oportunidad y se ha consolidado como un complemento perfecto para Judge en el lineup neoyorquino. Su agresividad en el plato y la facilidad para conectar cuadrangulares han elevado considerablemente el potencial ofensivo del equipo.

Finalmente, con todavía gran parte de la campaña por disputarse, Aaron Judge y Ben Rice no solo buscan mantener el ritmo, sino también seguir acercándose a marcas históricas dentro de una franquicia acostumbrada a construir leyendas ofensivas y dejar legados poco antes vistos.