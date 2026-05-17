MLB: ¿Munetaka Murakami apunta al MVP de la Liga Americana?

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La temporada 2026 de la Major League Baseball sigue dejando grandes historias, y una de las más impactantes tiene como protagonista al japonés Munetaka Murakami. El inicialista de los Chicago White Sox ha logrado adaptarse rápidamente a las Grandes Ligas y sus números ofensivos ya lo colocan entre los candidatos más fuertes para pelear por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

A pesar de que todavía transita su primer gran año de consolidación en Estados Unidos, Murakami ha demostrado por qué llegó con tanta expectativa desde Japón. Su capacidad para cambiar partidos con un solo swing ha sido determinante para unos White Sox que han encontrado en él a su principal referencia ofensiva.

Munetaka Murakami - MLB

El pelotero de 26 años suma 44 juegos disputados en la temporada 2026 y ya acumula estadísticas que llaman poderosamente la atención. Hasta ahora registra 32 carreras anotadas, 37 imparables, un doble, 17 cuadrangulares y 32 carreras impulsadas, además de 36 boletos negociados y un promedio de bateo de .236.

Si bien es cierto que su promedio de bateo todavía no refleja completamente el impacto que ha tenido en la ofensiva de Chicago, su producción de poder ha sido una de las más constantes de toda la Liga Americana.

Otro aspecto que fortalece su candidatura al MVP es su capacidad para responder en momentos importantes. Varios de sus jonrones han llegado en situaciones de presión, permitiéndole a los White Sox mantenerse competitivos en encuentros cerrados durante las últimas semanas.

Finalmente, si Munetaka Murakami mantiene este ritmo ofensivo durante los próximos meses, el japonés no solo podría firmar una de las mejores temporadas para un jugador asiático en Grandes Ligas, sino también convertirse en uno de los nombres más serios en la pelea por el MVP de la Liga Americana en la MLB.