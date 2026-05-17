Oneil Cruz y Sal Stewart imponen su ley de poder y velocidad en la MLB

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El béisbol moderno de la Gran Carpa idolatra la versatilidad. En una era donde los atletas combinan una fuerza descomunal con una agilidad pasmosa, registrar un inicio de temporada con doble dígito tanto en el casillero de jonrones como en el de bases robadas es el sello definitivo de un jugador dinámico.

Alcanzado el ecuador de la competencia, solo dos peloteros en todas las Grandes Ligas han logrado ingresar a este exclusivo club: el imponente dominicano Oneil Cruz y la emergente figura Sal Stewart.

El logro no solo ratifica el estatus de ambos como amenazas ofensivas totales, sino que pone bajo la lupa una de las transformaciones individuales más sorprendentes de la temporada.

Sal Stewart: La inesperada evolución de un velocista

Si la inclusión de Oneil Cruz en este listado parece una consecuencia lógica de su ya conocida e histórica combinación de herramientas físicas, la presencia de Sal Stewart ha dejado boquiabiertos a los analistas de Sabermetría.

Stewart, quien disputó un total de 18 compromisos con los Rojos de Cincinnati la campaña pasada, no logró robarse ni una sola base en todo ese trayecto en las Mayores. Su juego estaba catalogado principalmente por el contacto y el poder ocasional en las brechas. Sin embargo, tras un intenso trabajo de acondicionamiento y una lectura agresiva de los lanzadores rivales, ha desbloqueado una faceta corredora que hoy lo tiene codeándose con la élite de la liga, sumando ya 10 estafas a su cuenta personal.

Oneil Cruz: El estándar del poder y las piernas

Por su parte, el nativo de Nizao continúa rompiendo los moldes de lo que se espera para un jugador de su estatura en las paradas cortas. Cruz ha mantenido la consistencia con el madero para superar la barrera de los 10 vuelacercas y, al mismo tiempo, ha utilizado sus monumentales zancadas para castigar a los receptores contrarios en las almohadillas. Para el dominicano, este "10-10" es solo una estación de paso en su objetivo de firmar una campaña histórica de proporciones numéricas aún mayores.

En un negocio donde el poder suele comprometer la velocidad, Cruz y Stewart han demostrado que se puede tener lo mejor de ambos mundos. La temporada sigue su curso, pero ellos ya dejaron su huella como los jugadores más completos en lo que va de año.